Koh-Lanta : Deux aventuriers vont se marier, grande annonce en photo !

Mathilde, candidate de Koh-Lanta Cambodge (2017) est en couple depuis deux ans avec un autre aventurier, Romain qui a participé à Koh-Lanta Thaïlande en 2016. Une relation amoureuse plutôt discrète qui vient de prendre un nouveau virage puisque les deux ex-naufragés vont se marier.

La nouvelle a été annoncée par la jolie brune sur son compte Instagram le 12 septembre 2021. Elle a posté deux photos sur lesquelles on peut voir les amoureux se prendre la main. L'une date de 2019, l'année du début de leur romance, l'autre de 2021, l'année de leurs fiançailles. Mathilde porte une jolie bague mais impossible d'affirmer qu'il s'agit de sa bague de fiançailles (puisqu'elle arbore en 2019 le même bijou alors qu'à l'époque elle n'était pas fiancée). En tout cas le mariage à venir, lui, est certain, comme le révèle la légende de la photo : "Tienne. Depuis le premier jour. X100000 @romain_palaz. 2019 vs. 2021." Et en hashtag, elle précise qu'une grande fête va avoir lieu.