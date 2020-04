Yves (Koh-Lanta) en couple avec Carinne : la photo qui confirme

Koh-Lanta continue donc de provoquer des coups de foudre. Avant Yves et Carinne, le programme a vu se former plusieurs binômes, dont les plus emblématiques Candice et Jérémy, mais surtout Jesta Hillmann et Benoît Assadi. D'ailleurs, ces derniers sont revenus sur leur coup de foudre lors du tournage de l'émission en 2016 au cours d'un live avec Denis Brogniart. Les tourtereaux, aujourd'hui mariés et parents d'un petit garçon, en ont profité pour confier qu'ils n'étaient pas du tout partis pour se séduire...