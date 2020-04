Yves (Koh-Lanta) en couple avec une ex-aventurière ? Leur étonnante photo

On ne le dira jamais assez, l'émission Koh-Lanta permet à ses candidats de nouer des liens très forts les uns avec les autres. Mieux encore, certains ont trouvé l'amour en participant au célèbre de jeu de TF1, à l'image de Jesta et Benoît ou de Candice et Jérémy. Yves est-il sur le point de leur emboîter le pas ? À en croire ses récentes publications sur Instagram, ce n'est pas impossible. Et pour cause, l'ex-aventurier de l'édition 2017 au Cambodge se trouve en très bonne compagnie pendant le confinement : celle de Carinne, elle aussi ancienne aventurière.

"Jamais seul, toujours très bien accompagné. Merci à @carinne_kohlanta_2019 et sa fille de m'accueillir depuis le premier jour du confinement afin qu'on ne soit pas isolés", a-t-il expliqué en légende d'une photo de lui et Carinne apparaissant très, très proches. Même s'il précise à l'aide d'hashtags que leur relation est purement amicale, il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient là l'officialisation de leur idylle.

D'autant plus qu'Yves en a rajouté une couche quelques jours plus tard en se dévoilant bras dessus, bras dessous avec Carinne et posant délicatement sa main sur son ventre. Là encore, l'esprit de ses abonnés a fusé. Ces derniers ont cette fois pensé qu'un bébé était en route ! "Ah bon voilà dans 9 mois un petit totem", "Un baby en cours de production ?", "Félicitations pour le bébé", écrivent-ils en masse. Pour l'heure, le mystère reste malheureusement entier quant à la nature de leur relation. Mais une chose est sûre, Yves et Carinne se sont bien amusés à lire tous les commentaires confus et intrigués. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à en jouer et les deux "amis" continuent de laisser planer le doute jusqu'au bout, ne répondant jamais très clairement... Affaire à suivre, donc !