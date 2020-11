Alexandra (Koh-Lanta 2020) : Photo avec sa fille malade et message d'amour

Lors des premiers épisodes de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alexandra n'apparaissait pas comme l'aventurière la plus redoutable. Et pourtant, la jolie brune continue de se surpasser chaque semaine dans le jeu présenté par Denis Brogniart. Le tournage n'a cependant pas toujours été facile à vivre pour cette maman qui a dû laisser derrière elle ses deux filles pendant plusieurs semaines.

Lundi 16 novembre 2020, sur Instagram, Alexandra a souhaité faire honneur à ses deux princesses en se souvenant d'un moment particulièrement émouvant, celui où elle a vécu au sein d'une famille fidjienne. Malgré le manque de ses proches, la jolie brune souvent critiquée pour son physique, ne regrette pas d'avoir laissé sa famille pour vivre cette expérience. "J'étais si loin de vous mes filles lors de ce confort à l'autre bout du monde dans une famille fidjienne, bienveillante et généreuse. Vous me manquiez tellement mais si je suis partie, c'est pour me réaliser, et surtout vous montrer qu'avec la détermination, de grands efforts et en gardant ses valeurs on peut franchir les obstacles et faire de sa vie un rêve. C'est une fierté que je partage avec vous aujourd'hui, je vous aime de tout mon coeur", écrit-elle en légende d'une photo de leur trio. Elles sont toutes vêtues de blanc et sont réunies devant un globe.

Impossible alors de ne pas remarquer la condition de sa cadette, une adorable petite blonde dont un oeil est bandé. Cette dernière a déjà traversé des épreuves compliquées pour son jeune âge. Dans les colonnes de Télé-Star, Alexandra racontait : "Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l'a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a eu 7 opérations de l'oeil. Aujourd'hui, elle va mieux et reste suivie." C'est à elle qu'elle dédie chacune de ses prouesses dans Koh-Lanta. "C'est pour toi que je n'ai pas lâché mes 3 sacs à bout de bras, toi que j'ai tellement porté pendant nos moments difficiles et heureux... Mon bébé tu m'as entraînée vers la victoire", écrivait-elle après l'une de ses performances saluée dans le jeu de la Une.