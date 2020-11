Raphaële (Koh-Lanta), maman "en galère et sous l'eau" : sa publication décomplexée

Enfin, la jolie brune déjà maman d'une petite Coline (9 ans), a remercié son "adorable chéri" Swan "qui est présent à chaque instant dans ce rôle de papa qui lui va si bien". "Promis j'essaie de poster plus de photos ! Merci à tous pour vos nombreux messages auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre...", conclut-elle, précisant en hashtag être une "maman comblée" mais "sous l'eau". "C'est que du bonheur, après la pluie vient le beau temps, ça valait le coup", indique-t-elle également.

Rappelons qu'avant l'arrivée de la petite Charlotte, Raphaële et son mari Swan ont vécu un terrible drame. En juin 2019, alors qu'elle était enceinte, elle a perdu son bébé. C'est à sept mois de grossesse que le petit Morgan s'est envolé... "Médicalement, on n'a pas de réponse quant à la perte de notre bébé, on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il était faible. On ne nous avait pas caché que son coeur risquait à un moment de lâcher. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il a lâché", avait-elle confié à Purepeople.com peu avant d'accoucher de sa fillette.

Aujourd'hui, le deuil n'est pas terminé, mais la petite famille savoure son bonheur.

Encore toutes nos félicitations à Raphaële et son mari Swan pour leur petite Charlotte.