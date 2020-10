Raphaele (Koh-Lanta) maman : Le prénom et le visage du bébé dévoilés

Raphaele Navarro est maman ! L'ancienne aventurière de Koh-Lanta âgée de 40 ans a accouché le 16 octobre 2020 d'une petite fille prénommée Charlotte. Aux anges, Raphaele a partagé deux clichés sur Instagram. Sur le premier, on la découvre avec son mari Swan et sa fille Colyne. Celle-ci dévoile le prénom de sa petite-soeur sur l'écran d'un téléphone portable. Sur la seconde photographie, la maman dévoile pour la première fois le visage de son nouveau-né.

Tout s'est très bien passé

En légende de sa publication, elle écrit : "Notre petite Charlotte d'amour a décidé de montrer le bout de son nez avec pas mal d'avance le 16 octobre ! Elle pèse 3,270kg et mesure 51 cm. Papa, maman et grande soeur sont déjà dingues de ce bébé qui va avoir un sacré caractère ! Tout s'est très bien passé pour bébé et moi et je tiens à remercier tout le corps médical qui nous a entouré depuis le début de la grossesse jusqu'à aujourd'hui ! Il ne nous reste plus qu'à profiter d'elle et papa @swan_ito (qui a formidablement bien géré) est déjà complètement gâteux devant cette petite merveille !"

Très heureux pour l'ancienne miss Languedoc-Roussillon - qui a fait une fausse couche à sept mois de grossesse en 2019 - , Denis Brogniart a tenu à féliciter son ancienne protégée. "Tellement heureux pour toi, pour vous. Je vous embrasse". Une merveilleuse nouvelle pour la jolie brune originaire du Sud qui confiait son impatience à devenir une nouvelle fois maman en octobre 2020 à Purepeople. "Le terme est prévu pour fin octobre, début novembre. Donc ça peut être la semaine prochaine, celle d'après... Dans les 10 prochains jours, je devrais être de nouveau maman si tout va bien. Le prénom, on le garde pour la naissance, mais on l'a déjà trouvé !" indiquait-elle avec beaucoup d'émotion.