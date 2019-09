Raphaële (Koh-Lanta) "toujours dévastée" par la mort de son fils

Raphaële, déjà maman d'une première petite fille qui est en CE2, a une fois de plus pu compter sur le soutien de ses abonnés. Carinne, candidate de Koh-Lanta la guerre des chefs, a par exemple écrit : "Je t'embrasse le plus fort possible et je ne sais pas quoi dire à part que je t'aime et on t'aime et qu'on est tous là pour toi."

"Je ne peux trouver les mots pour décrire notre immense peine... Je t'ai porté pendant 7 mois, nous t'avons senti bouger et donner des coups, nous t'avons donné tout notre amour, mais tu as rejoint un autre monde. Tu es en paix aujourd'hui auprès de toutes les personnes qui nous ont déjà quittés par le passé. Et même si j'ai ce vide en moi, si mon coeur est brisé et que je me sens morte de l'intérieur, tu continueras de vivre, gravé dans notre esprit et dans nos coeurs ! L'amour que l'on te porte ne s'arrête pas au jour de ton départ, il perdurera à jamais en nous. Notre petit Morgan, notre petit ange, notre fils, nous serons toujours auprès de toi ! Swan et moi te portons un amour inconditionnel qui ne te quittera jamais !", avait posté Raphaële pour annoncer le drame.