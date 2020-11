Lola (Koh-Lanta 2020) : Une très célèbre télé-réalité lui a fait des avances

Peu de téléspectateurs auraient parié sur Lola Labesse dans Koh-Lanta 2020. La candidate du Nord, toute frêle et seulement âgée de 23 ans a pourtant réussi à se frayer un chemin très loin dans l'aventure. Elle pourrait même se qualifier pour l'Orientation, voire les Poteaux. Une petit brin de femme à qui on vient de faire une sacrée proposition.

"Mes parents sont très fiers, ce sont mes premiers fans. Ils sont à fond derrière moi. Quand on me reconnaît dans la rue, ce n'est que de la bienveillance. C'est du bonheur", confie-t-elle à nos confrères de La Voix du Nord. La jolie brune qui a découvert son côté stratège grâce au jeu est populaire. Elle compte déjà 136 000 abonnés sur Instagram et sa beauté est souvent louée. Pas étonnant donc qu'on lui propose de poursuivre sa carrière à la télévision. Comme d'autres candidats de Koh-Lanta avant elle, une célèbre télé-réalité lui a fait des avances. Elle explique : "On m'a approché pour participer aux Anges de la téléréalité, mais je n'ai pas donné suite. J'adorerais participer de nouveau à Koh-Lanta. Je ne ferme aucune porte." Et elle fait bien car si elle souhaite participer à une édition All Stars de l'émission d'aventure, il est préférable qu'elle ne collabore pas sur une autre chaîne.

D'autres ont cédé à cette tentation comme Angélique (Koh-Lanta 2018, vue dans Les Anges 2020), Catherine (Koh-Lanta 2006, vue dans Les Anges 2013), Anthony Amar (Koh-Lanta 2011, vu dans Les Anges 2012), Tiffany (Koh-Lanta 2017 et 2018, vue dans Les Anges 2019), Pascal (Koh-Lanta 2015 et 2018, vu dans Les Anges 2019)...

Dans la même interview, Lola a révélé ce qu'elle ferait si elle gagnait les 100 000 euros : "Depuis toute petite, je rêve d'ouvrir mon propre commerce. L'émission pourrait être un tremplin même si la conjoncture actuelle est compliquée. Si je gagne, la somme m'aidera à réaliser ce projet. Mais je ne ferai rien d'extravagant, je mettrais de côté pour démarrer ma vie. Je n'ai pas la folie des grandeurs."