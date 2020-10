Angélique (Koh-Lanta) bodybuildée : nouvelles photos bluffantes, son corps récompensé !

Dans Koh-Lanta, La guerre des chefs en 2019, Angélique se présentait comme gérante de pizzeria. Aujourd'hui, celle qui a par la suite participé aux Anges de la télé-réalité se consacre pleinement à sa passion : le fitness. Tout au long de l'année, la jolie blonde prend soin de muscler son corps. Samedi 24 octobre 2020, elle a participé à un nouveau concours. Il s'agit de la Coupe de France IFBB - GP en région Occitanie. L'occasion pour la belle Cannoise de partager de nouvelles photos de sa transformation physique incroyable.

C'est souriante, perchée sur une paire de sandales à talons et en bikini rouge entièrement orné de strass qu'Angélique prend la pose et annonce s'être classée en cinquième position du concours. "Malgré la déception de ma 5ème place sur le coup, je suis forcée d'admettre que je manquais de sèche, mais je me suis éclatée sur scène, confie la belle et musclée Angélique. J'étais stressée de fou au début puis quand j'ai fais de la merde à me retourner alors que c'était à celles de la ligne de devant de le faire j'étais MDR du coup ça m'a débloqué direct."