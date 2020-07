Sarah Lopez coachée par une ex de Koh-Lanta : objectif fesses de rêve

La frontière entre Koh-Lanta et la télé-réalité est très mince. Et ils sont plusieurs à l'avoir franchie, passant de candidat du jeu de survie de TF1 à participant à La Villa des coeurs brisés, Les Marseillais ou encore Les Anges. C'est le cas d'Angélique, révélée dans Koh-Lanta, la guerre des chefs en 2019 et qui a par la suite été aperçue dans Les Anges 12 en 2020. Dans la villa à Hong Kong, l'aventurière a fait une belle rencontre, celle de Sarah Lopez, vue dans Secret Story 10 en 2016. Jeudi 9 juillet, les deux copines se sont retrouvées pour une séance de sport intense !

Angélique et Sarah Lopez se sont donné rendez-vous dans une salle de sport spacieuse du Sud de la France, où l'ancienne Secrétiste s'est installée il y a peu. Les deux jeunes femmes avaient opté pour leur meilleure tenue, Sarah Lopez en jaune, Angélique en gris clair, moulant leurs silhouettes déjà parfaitement sculptées. Mais visiblement pas assez... En effet, le but de la séance du jour était d'aider Sarah Lopez à obtenir des fesses musclées comme celles de sa copine ! "Ah oui, mais son cul, regardez-moi ça ! C'est humain, ça ?", lance Sarah Lopez tout en filmant les courbes de l'aventurière. Et d'ajouter : "C'est ça que je veux !"

Après plusieurs exercices, l'ancienne compagne de Jonathan Matijas semble épuisée. Il faut dire qu'elle a été coachée par une professionnelle ! En effet, depuis début juillet, Angélique offre ses services. "Tu as besoin de perdre du poids ? Tu veux plus de fesses ? Tu veux prendre du muscle ? Des abdos ? La solution est en ligne sur www.njbody.fit", avait-elle écrit sur Instagram. Cette passionnée de bodybuilding et de pole dance propose des coachings personnalisés à ses clients. Peut-être remettra-t-elle ça prochainement avec Sarah Lopez.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le duo se retrouvera ! Depuis leur rencontre lors du tournage des Anges de la télé-réalité, Sarah Lopez et Angélique ne se quittent plus. Rappelons que lorsqu'elle avait participé à Koh-Lanta la jeune sportive habitait déjà le Sud. À l'antenne de TF1, elle avait été présentée comme patronne d'une pizzeria à Cannes. De son côté, Sarah Lopez a quitté la région parisienne pour s'installer au bord de la mer Méditerranée.