Anthony Amar (Koh-Lanta) revient de loin : mère malade, deuil... son bouleversant récit

Anthony Amar a caché son mal-être pendant plusieurs mois. Mercredi 28 octobre 2020, il a pris la décision de parler. Sur Instagram, le candidat de Koh-Lanta 2011 a dévoilé pour quelle triste raison il a pris la décision de s'envoler pour Bali, pendant trois mois, à la fin de l'année 2019.

"Ce post ne va pas être facile", a prévenu d'emblée le jeune homme de 32 ans. Et il n'avait pas menti ! Anthony a révélé qu'il était tombé dans une spirale infernale qui ne lui faisait voir que le négatif. Il a tout d'abord été très touché par la dépression de sa maman : "La maladie de ma mère n'arrêtait pas de progresser et de détruire mon moral à petit feu. La voir s'anéantir devenait de plus en plus lourd à porter sur mes épaules. Je venais d'arrêter de travailler avec mes sponsors car je ne répondais plus aux objectifs de poster autant qu'ils me le demandaient et surtout je n'en avais plus envie. J'avais l'impression que ce mode de vie me contraignait à toujours poster quand je n'en avais plus l'envie, à sourire quand je voulais pleurer, à être motivant quand j'étais complètement démotivé."

Anthony Amar était donc "dans une impasse" et malheureux. Afin de tenter de remonter la pente, le beau brun a donc pris la décision de réaliser l'un de ses rêves : partir pour Bali. Un séjour de trois mois qui a été bénéfique : "J'ai voulu faire une chose que je voulais depuis longtemps ... disparaître et travailler sur moi... mon mental... réappendre à sentir l'amour et la gratitude tout autour de moi. J'ai travaillé durement sans trop parler, j'ai arrêté de poster des mois après mon retour de Bali."

Nouvelle épreuve durant le confinement, Anthony a appris la mort de son oncle qu'il considérait comme son papa. "Mais cette fois, mon mental avait changé. Je n'étais plus victime de mes pensées négatives qui façonnaient mon monde, ni de la peur qui dictait mon mode de vie. J'étais redevenu celui que j'ai toujours été au fond de moi. Ce mec solaire, gentil, bosseur et surtout courageux", a-t-il conclu. Un message qui a beaucoup touché ses abonnés. Tous l'ont félicité de s'être relevé malgré ses épreuves et espèrent qu'il continuera sur cette voie.