Camille Combal et sa "Grande Incruste" : Louane obligée de se changer en pleine rue !

Il y avait peu de monde devant la télévision le soir de Noël, espérons pour Camille Combal et sa multitude guests qu'il en sera autrement aujourd'hui !

Ce samedi soir, à partir de 21H05, TF1 diffuse la toute nouvelle émission du l'animateur star de TF1, La Grande Incruste. Ce programme, fait de multiples parodies, a surtout été une sacrée aventure pour Camille Combal, qui s'est invité dans des émissions, des clips, des séries, des films...

En raison de la crise sanitaire et des confinements, l'équipe de La Grande Incruste a dû composer avec de nombreux imprévus et des retards. Alors que la diffusion avait été pensée pour le mois de mai, elle n'intervient que maintenant. C'est dire l'impact des nombreux aléas qui se sont dressés devant Camille Combal et sa team. Mais jamais ils n'ont baissé les bras. Même quand certains artistes contactés avant le premier confinement se sont montrés "plus frileux" ou que les délais de tournage se sont raccourcis en raison des plannings ultra serrés des artistes.

Au Parisien , Delphine de Groulard, productrice artistique de La Grande Incruste a livré une drôle d'anecdote au sujet de Louane. "Nous voulions tourner une séquence avec Louane qui a tout de suite dit oui, sauf qu'elle n'avait que quatre vingt-dix minutes de disponible pour tourner 5 séquences, avec des tenues différentes, se souvient Delphine de Groulard. Elle a été adorable et se changeait en pleine rue pour respecter le planning !"