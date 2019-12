Camille Combal aux anges : il accueille un nouveau bonheur dans sa vie

Camille Combal ne pourrait pas être plus heureux. Mais, pour une fois, ni ses émissions de télé sur TF1 ni sa femme Marie ne sont à l'origine de son bonheur... Mardi 10 décembre 2019, l'animateur a révélé avoir accueilli un nouveau membre dans sa famille. Il s'agit d'un chien ! Après avoir surmonté un premier deuil avec son ex Stéphanie suite à la mort de leur animal, Camille Combal a retrouvé le sourire en adoptant ce petit être à quatre pattes.

"Lui c'est Gaspard, mon nouveau meilleur copain! C'est un chiot qui a été abandonné et sauvé grâce au super travail de @assosauvade. On l'a adopté pour essayer de lui offrir une vie chouette! Je ne sais pas quand il est né... Je ne sais pas quelle est sa race... Je sais juste qu'il est très cool! Et que sa langue fait 16 mètres" a-t-il inscrit avec enthousiasme sur le réseau social. Et, en effet, au vu de la vidéo qui accompagne cette publication, le petit chiot est déjà très câlin avec son nouveau maître et le couvre de baisers (très) langoureux.

Dans les commentaires, les internautes sont nombreux à avoir salué la bonne action de l'animateur, à commencer par Karine Ferri. La complice de Camille Combal dans Danse avec les stars s'est empressée de lui adresser un message plein de bons sentiments. "Bravo Camille ! C'est super de votre part d'adopter et d'offrir une seconde chance à un chiot/chien.... C'est ce que tout le monde devrait faire.... J'ai hâte de le rencontrer, il est trop beau" a-t-elle inscrit. Il n'y a plus qu'une question à se poser : à quand le bébé pour compléter cette joyeuse famille ?