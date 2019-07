Camille Combal et son ex Stéphanie en deuil : mort de leur fidèle compagnon

De son côté, Stéphanie Loire, ancienne chroniqueuse de Camille Combal dans Il en pense quoi Camille ? (C8) et également ex-compagne de l'animateur, est également en deuil. "Hier le coeur de Groucho s'est arrêté de battre. Il était mon meilleur ami. Celui qui m'a accompagné dans chaque recoin de mon existence, en y distillant ses poils roux qui se sont plantés partout (surtout dans mes fringues). Et jusque sous ma peau (...). Je l'ai aimé bien plus qu'il n'est autorisé d'aimer un chien. Du premier jour, quand il ressemblait à un hamster obèse noyé dans un pyjama trop grand pour lui, à son dernier souffle avec ses yeux de vieux monsieur épuisé. Parce qu'il était bien plus qu'un chien. Il était mon ami. Mon auteur, danseur, slameur, rappeur, guitariste, joueur de foot, peintre préféré", a-t-elle écrit avec une pointe d'humour sur le réseau social de partage d'images.

Très attristée par la disparition de Groucho, l'animatrice de RTL a couché par écrit ses tendres souvenirs avec son chien, des plus drôles au plus touchants : "Il était le chien de divorcés le plus choyé du monde. Le beau-fils le mieux chéri de toute l'histoire des familles recomposées (...). Il me manque déjà, il va me manquer toujours. Neuf ans a ses cotés ce n'était pas assez, j'aurais voulu qu'il soit là pendant encore au moins une éternité... Merci Monsieur Groucho de nous avoir honoré de ton passage ici. Depuis que ton coeur s'est arrêté, le mien bat à contretemps."