Star Academy : Léa s'agace lors de son duo avec Marc Lavoine, "c'est la honte de ma vie !"

Qui dit samedi, dit nouveau prime de la Star Academy. Et pas des moindres puisqu'il s'agit déjà de la demi-finale de la saison ! Cette semaine, ce sont cinq élèves qui se sont fait nominer par leurs professeurs, soit presque la totalité des candidats encore en lice. En effet, seul Louis a été qualifié pour la finale attendue le 26 novembre prochain (à partir de 22h !) grâce à ses évaluations passées au cours de la semaine. Anisha, Enola, Tiana, Chris et Léa vont donc devoir se soumettre aux votes du public et deux d'entre eux se feront éliminer à la fin de la soirée.

Ils ont néanmoins eu l'occasion de faire leurs preuves tout au long de la soirée, en chantant auprès des artistes confirmés Marc Lavoine, Claudio Capéo (qui a fait une grande annonce à Anisha après leur duo), Patrick Bruel, Clara Luciani, Vianney et Sofia Essaidi, la demi-finaliste de la Star Academy 3.



Un problème technique survient, Léa agacée

Léa a eu la chance de pousser de la voix au côté de Marc Lavoine sur J'ai tout oublié. Pour l'occasion, un beau tableau avait été mis en place où l'élève devait commencer à chanter en étant positionnée sur une balançoire. Mais celle-ci était semble-t-il très mal fixée et Léa a manqué de peu de tomber. Les caméras se sont détournées le temps que cela se règle en faisant un plan rapproché sur Nikos Aliagas et Clara Luciani. En arrière fond, on distinguait toutefois très bien la voix de Léa, agacée par la situation. "Non mais c'est la honte de ma vie, allô !", a-t-elle lâché, provoquant les rires de ses camarades sur le plateau. Les équipes techniques ont alors décidé de ne finalement pas utiliser cette balançoire bancale. "T'inquiète pas Léa, il ne faut pas se déconcentrer ! La semaine dernière je me suis viandé, tout va bien, c'est le spectacle !", l'a encouragée Nikos Aliagas, qui a été victime d'une mauvaise chute la semaine précédente.

Malgré cette déconvenue, Léa s'en est très bien sortie et a réalisé un duo sans faute avec Marc Lavoine. De quoi oublier sa prestation critiquée avec Amir au début de l'aventure. "Elle s'est adaptée, je suis très ému de chanter avec elle, d'abord parce que c'est une femme très modeste, elle travaille beaucoup et elle fixe tout de suite les choses qu'on a travaillé ensemble, elle est vraiment fantastique. Elle a ce petit quelque chose", lui a reconnu Marc Lavoine.