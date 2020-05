Camélia Jordana prête à affronter Christophe Castaner en direct

C'était le buzz du week-end ! Pour son grand retour avec On n'est pas couché (France 2), après plusieurs semaines d'absence en raison de la crise sanitaire, Laurent Ruquier accueillait samedi 23 mai 2020 Camélia Jordana. La chanteuse et actrice de 27 ans s'est montrée particulièrement en forme, débattant avec l'écrivain Philippe Besson, qui est proche d'Emmanuel Macron, sur la thématique de la sécurité et des violences policières. "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie", a déclaré Camélia Jordana, afin de dénoncer le manque de protection des forces de l'ordre envers certaines communautés. L'artiste a étoffé son propos en déclarant : "Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait." "Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France", a-t-elle ajouté.

Quelques heures après le passage fracassant de Camélia Jordana dans On n'est pas couché, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a choisi de réagir sur Twitter. "Non madame, 'les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue' ne se font pas 'massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau'. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve", a écrit celui que l'on a récemment vu avec une béquille, dans la matinée du dimanche 24 mai.