Christophe Castaner blessé : le ministre apparaît avec une béquille

Très actif depuis la lutte contre le coronavirus en raison des dispositions prises pendant le confinement puis avec la phase progressive de déconfinement du territoire, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner paye-t-il de courir dans tous les sens ? Il se déplace désormais avec une béquille...

Mardi 19 mai 2020, divers membres du gouvernement mené par le Premier ministre Édouard Philippe avaient rendez-vous au palais de l'Élysée pour assister à une visioconférence avec des maires et des représentants d'associations d'élus. À la sortie de cette réunion, Christophe Castaner s'est adressé à la presse sur le perron du palais présidentiel situé dans le 8e arrondissement de Paris. Le numéro 3 du gouvernement est apparu avec une béquille pour s'appuyer du côté de la jambe gauche. Mais qu'est-il arrivé au ministre de 54 ans, transfuge du PS vers En marche ? Pour l'heure, motus et bouche cousue...

À la fin de cette réunion, à laquelle participait également Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, Christophe Castaner a évoqué la tenue du second tour des élections municipales. "L'ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait de voir les élections et le second tour se dérouler au plus vite. La date du 28 juin a été évoquée", a-t-il confié. Une date soutenue par divers candidats bien placés pour l'emporter comme Anne Hidalgo à Paris (arrivée en tête du scrutin au premier tour avec 29,3% des voix) ou Christian Estrosi à Nice (lui aussi en tête avec 47,6% des voix).

Christophe Castaner est l'une des figures les plus emblématiques du gouvernement, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Quand il n'est pas critiqué pour sa gestion des forces de l'ordre, il est pointé du doigt pour ses bourdes - il a récemment été vu en visite de terrain sans masque - ou ses incartades comme lorsqu'il avait été photographié l'an dernier lors d'une soirée alcoolisée, faisant la fête en bonne compagnie après une nouvelle journée de manifestation des gilets jaunes...