Présidentielles 2022 : Un tweet gênant fait le buzz !

Twitter est un espace d'expression qui a ses avantages et ses inconvénients. On peut lire sur le réseau social une infinité d'informations et de points de vue à la vitesse de la lumière. Une rapidité qui cause parfois des torts. C'est ce qui est arrivé au compte du Préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier. S'il ne tient pas lui-même son Twitter, déléguant certainement cette fonction à une personne dédiée, c'est en son nom qu'une plaisanterie sur l'un des candidats à la primaire des Républicains, Michel Barnier, a été diffusée, puis supprimée.

Ce 26 octobre 2021, le Twitter du préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier, a diffusé un post sur Michel Barnier. La personne en charge du compte a republié un article de RTL intitulé ainsi : "Michel Barnier pourrait-il créer la surprise ?" En titre de son post, elle a rajouté : "Spoiler, non." Avec un émoji lunettes de soleil pour appuyer la plaisanterie. La publication a ensuite été rapidement supprimée, mais elle a eu le temps d'être immortalisée à coup de capture d'écran. Le tweet a été remplacé par un autre : "Suite à une erreur individuelle, un tweet malencontreux a été publié sur le compte officiel du préfet du Cher. Il a été retiré dans les plus brefs délais et n'engage évidemment en rien la parole des services de l'État."