Laurent Wauquiez : "Il déteste Xavier Bertrand et Valérie Pécresse"

Sur son compte Instagram, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne, est très actif et se montre sur le terrain comme dans sa vie privée, notamment lors de ses aventures sportives. On l'a ainsi remarqué le mois dernier avec son fils de 18 ans, Baptiste, pour une journée sous le signe du sport. En off, l'homme politique de 46 ans doit trouver sa place au sein d'une formation en position délicate pour la présidentielle, en raison des différents candidats potentiels. Pour Le Parisien, il aurait choisi son camp : celui de Michel Barnier et certainement pas Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.

Laurent Wauquiez se félicitait au mois de septembre, au micro de Savoie News, de Michel Barnier comme possible représentant des Républicains : "On a quand même Michel Barnier qui va porter les couleurs . Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les Alpes qui vont le soutenir. J'étais avec lui hier soir, c'est un grand monsieur." Ce soutien tranche avec les mots qu'on lui attribue pour Xavier Bertrand, président du Conseil général des Hauts-de-France, et Valérie Pécresse, à la tête de l'Ile-de-France : "Ça se déduit de soi-même, résume un député LR non aligné au Parisien. Il déteste Bertrand et Pécresse. Donc son calcul, c'est de les empêcher de gagner."

Le patron de l'Auvergne et des Rhône-Alpes n'a jamais digéré que l'élu du Nord "le poignarde en direct, annonçant son départ du parti alors que lui venait d'en prendre la direction, un soir de décembre 2017", rappelle Le Parisien. Et avec sa "collègue", présidente de Libres !, les relations sont aussi mauvaises. S'il n'a pas donné de consignes de vote, Laurent Wauquiez a montré manifestement l'exemple aux 35 parlementaires de sa région puisque près de la moitié ont publiquement soutenu l'ancien ministre de l'Agriculture Michel Barnier. "Mon regard, c'est qu'il soutient Michel Barnier, mais qu'il ne souhaite pas interférer dans le processus en ajoutant du bruit au bruit", confie au Parisien une parlementaire wauquieziste passée chez Barnier. Ils s'apprécient de façon réciproque puisque l'ex-négociateur du Brexit a confirmé lors du Sommet de l'élevage : "Laurent, je le vois souvent."

Un duo solide ? Pour les soutiens des deux autres conseillers régionaux, Laurent Wauquiez s'est rapproché de Michel Barnier dans l'espoir... qu'il fasse perdre la droite ! Il préfèrerait un nouveau mandat d'Emmanuel Macron, en espérant récupérer un poste intéressant. D'après les sondages, Michel Barnier est le moins populaire (10% d'intention de vote au premier tour) contre 12% pour Valérie Pécresse et 15% pour Xavier Bertrand, tandis qu'Eric Zemmour ne cesse de gagner des points.