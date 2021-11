Marlène Schiappa révèle avoir subi une fausse couche : "J'ai été vraiment hyper soutenue"

Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa est l'une des cinq femmes politiques au coeur de l'émission de M6, Une ambition intime, aux côtés de Rachida Dati, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Dans cette entrevue où la parole est donnée à la femme plus qu'à la membre du gouvernement, elle s'est confiée en toute sincérité.

Karine Le Marchand révèle devant la caméra que son invitée Marlène Schiappa (38 ans) a dû annuler, dans un premier temps, l'interview pour Une ambition intime. La ministre explique pourquoi : "Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un début de grossesse qui ne s'est pas bien passé et qui s'est terminé par une fausse couche qui était compliquée." L'émotion se lit sur le visage de l'épouse de Cédric Bruguière qui poursuit : "Au début, je n'ai pas osé dire ce que j'avais parce que la politique est un milieu ultra-concurrentiel. Quand vous avez une fragilité, les gens ne sont pas dans l'empathie." Elle a prévenu le chef du gouvernement, Jean Castex, dont elle loue la réaction : "J'ai été surprise, agréablement, parce que j'ai été vraiment hyper soutenue." Son équipe lui dira ensuite de prendre le temps dont elle aura besoin.

En parlant de cette épreuve avec d'autres femmes, quelque soit leur milieu professionnel, Marlène Schiappa réalise que cette situation est fréquente : "On n'ose pas, on a un peu honte et je ne sais pas pourquoi, car il n'y a pas de honte." Une expérience qui fait écho à une autre, lorsque sa fille était tombée malade. Elle a encore en mémoire son arrivée avec six minutes de retard à l'assemblée nationale en décembre 2020, où elle avait été "engueulée comme du poisson pourri". Dans The Parents Show, elle avait confié : "Non je ne culpabiliserai pas de m'être occupée de ma fille qui était souffrante. Que l'empathie et l'humanité dont on se prévaut sans cesse quand on fait de la politique peut aussi valoir pour nous, entre nous. Et j'ai d'ailleurs eu plein de mots de soutien de parents qui arrivent en retard au travail à cause de galères de ce genre."

Maman de deux filles de 9 et 14 ans, elle a pu rappeler dans Une ambition intime à quel point la place des femmes, en politique et dans le monde du travail de manière générale, n'est pas évidente et que du travail reste à faire.