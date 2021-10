Anne Hidalgo : Son mari Jean-Marc Germain dépouillé en plein Paris

Jean-Marc Germain, le mari d'Anne Hidalgo, a été victime d'un vol à Paris le 9 octobre 2021, d'après les informations exclusives du magazine Closer. Une épreuve de plus pour la candidate à la présidentielle 2022, fraîchement investie par le parti socialiste avec 72% des voix.

Dans son édition du 15 octobre, la revue Closer révèle que Jean-Marc Germain, époux de la femme politique PS, a été pris à partie par des pickpockets lorsqu'il se trouvait dans un bus. C'est seulement une fois arrivé chez lui que l'ancien député a réalisé qu'il n'avait plus ses papiers d'identité ainsi que sa carte bancaire. Il a dû alors rapidement faire opposition précise le magazine, mais n'a pu empêcher les voleurs d'utiliser sa carte : 70 euros ont été dépensés dans un bar PMU.

Une mauvaise nouvelle pour l'actuelle maire de Paris, déjà échaudée par une série de clashes cette semaine lors du conseil de sa ville. Mais le couple, très soudé, saura surmonter cette mésaventure. En 2010 dans Paris Match, elle ne tarissait pas d'éloges envers celui qu'elle a épousé en 2004 : "C'est le mec le plus génial que je connaisse !"

Agé de 55 ans, Jean-Marc Germain a fait la rencontre d'Anne Hidalgo grâce à Martine Aubry, avec qui il a longtemps collaboré dans la capitale mais également à Lille. Chargé de mission à l'Insee, ce polytechnicien continue de suivre de près la vie politique et évidemment les élections présidentielles à laquelle va participer son épouse. Avec lui, elle est devenue maman d'Arthur, 18 ans. Auparavant, elle a été mariée dans les années 1980, et a eu de cette union deux enfants, Mathieu et Elsa, âgé de 35 et 33 ans.