"Je suis fier d'elle" : Jean-Jacques Bourdin bouleversé par sa femme Anne Nivat

Anne Nivat (52 ans) est partie avec son gros sac à dos en Ukraine pour couvrir la guerre provoquée par la Russie de Vladimir Poutine. Depuis leur foyer en France, Jean-Jacques Bourdin rend hommage à celle qu'il a épousée en 2005 et avec qui il a un fils adolescent, Louis.

La lauréate du prix Albert Londres en 2000 pour son livre Chienne de guerre : une femme reporter en Tchétchénie, a été dernièrement vue sur le plateau feutré d'On est en direct face à Léa Salamé et Laurent Ruquier le 2 avril. Mais l'appel du terrain a été plus fort pour l'ancienne correspondante à Moscou pour Libération, envoyée spéciale pour Le Point et collaboratrice de l'International Herald Tribune, du New York Times et du Washington Post. Avec Jean-Jacques Bourdin, l'histoire d'amour dure depuis leur coup de foudre il y a dix-huit ans, même si leur couple influent est aussi marqué par le caractère fusionnel voire toxique de leur relation, selon Libération.