Jean-Jacques Bourdin limogé de BFMTV après les accusations d'agression sexuelle : son message étrange

En janvier dernier, Jean-Jacques Bourdin était visé par une plainte pour agression sexuelle. Ce vendredi 17 juin 2022, Altice Médias, groupe qui détient les chaînes BFMTV et RMC où le journaliste de 73 ans s'illustrait, annonce que leurs chemins se séparent : il est ainsi limogé ! Quelques minutes plus tard, l'accusé prend la parole sur les réseaux sociaux.

Jean-Jacques Bourdin se saisit de son compte Twitter afin de réagir à l'annonce de son licenciement. "21 ans de succès sur #RMC #BFMTV #RMCD. Nous nous séparons, je suis tellement heureux d'être libéré, je repars pour de nouvelles aventures et je n'oublierai jamais celles et ceux qui m'ont accompagné... Vive le journalisme libre et indépendant !!", écrit-il alors, sans donner plus d'informations sur son avenir. Un message déjà largement relayé et commenté par les fidèles du réseau social à l'oiseau bleu.