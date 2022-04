Jean-Jacques Bourdin : L'enquête pour agression sexuelle classée sans suite, sa réaction à chaud

Depuis le mois de janvier, Jean-Jacques Bourdin se trouve dans un véritable tourbillon médiatique. L'ex-star de RMC et BFMTV âgé de 72 ans, a été visée par des accusations de tentatives d'agressions sexuelles. Une enquête préliminaire a par la suite été ouverte le 18 janvier dernier par le parquet de Paris, suite à la plainte déposée par Fanny Agostini. Mais d'après les informations de l'AFP parvenues ce vendredi 8 avril 2022, celle-ci a été classée sans suite jeudi.

C'est le mari d'Anne Nivat lui-même qui l'a annoncé dans un communiqué relayé par son avocat Me Christian Saint-Palais. "J'ai toujours fermement contesté les faits qui m'étaient reprochés", y souligne-t-il, pointant du doigt "l'instrumentalisation publique de cette procédure et les atteintes graves portées à (sa) vie personnelle et professionnelle". Et de conclure : "Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien et conservés leur confiance". Le parquet de Paris a confirmé le classement sans suite de l'enquête à l'AFP, expliquant que la décision avait été prise "pour prescription de l'action publique".