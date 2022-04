Jean-Jacques Bourdin soutient la décision forte de son épouse Anne Nivat

Lauréate du prix Albert Londres en 2000 pour son livre Chienne de guerre : une femme reporter en Tchétchénie, Anne Nivat (52 ans) a le journalisme dans le sang depuis son doctorat en sciences politiques à Paris qu'elle a obtenu il y a plus de vingt-cinq ans. Après avoir été correspondante en 1998 à Moscou pour Libération, elle a été à partir de 2004 envoyée spéciale pour Le Point et a collaboré à l'International Herald Tribune, au New York Times et au Washington Post. On a pu la voir récemment à la télévision sur le plateau d'On est en direct le 2 avril 2022 sur France 2 en tant qu'intervenante politique.

Avec Jean-Jacques Bourdin, l'histoire d'amour a commencé par un coup de foudre en 2004, ils ont eu un fils, Louis, deux ans plus tard. A l'heure de la promotion de son livre La France d'en face en février dernier, Anne Nivat a fait l'objet d'un article de Libération mettant en avait le caractère fusionnel mais aussi toxique de leur relation. A propos du scandale qui a entaché la réputation de son mari, elle avait défendu la "magnifique carrière de journaliste" de Bourdin, conspué le "tribunal médiatique", mais trouvé le mouvement #MeToo "formidable et nécessaire".