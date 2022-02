Jean-Jacques Bourdin s'exprime sur les accusations de Fanny Agostini et d'autres femmes

Face aux accusations de "tentatives d'agression sexuelles" qui sont citées dans un article de Mediapart du 14 février 2022, Jean-Jacques Bourdin a pris la parole par la voie d'un communiqué. La star de RMC et BFMTV a réagi à cette enquête qui donne notamment le nom de celle qui l'accuse, Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo du même groupe que lui et ex-animatrice de Thalassa.

Jean-Jacques Bourdin (72 ans) a déclaré avoir découvert dans la presse les griefs formulés, "souvent sous couvert d'anonymat", pour des faits prétendus qui remonteraient parfois à deux décennies. "Il conteste fermement avoir eu des agissements ou des attitudes susceptibles d'être réprimés par la loi, tant dans sa sphère professionelle qu'en dehors", lit-on dans ce document écrit par son avocat maître Christian Saint-Palais. Il ajoute laisser faire le travail de la justice, "y compris pour des périodes couvertes par la prescription", et attend sereinement les décisions qui en découleront. Il remercie par ailleurs toutes les personnes qui lui ont assuré leur soutien.

Dans un tourbillon médiatique depuis que l'affaire a éclaté avec un article du Parisien en janvier dernier, le présentateur de Bourdin direct avait assuré au même quotidien qu'il connaissait effectivement la plaignante mais qu'il n'avait "jamais tenté de l'embrasser de force". "Ni elle, ni jamais personne d'autre" .

Marié à la grande reporter Anne Nivat, mère de leur fils Louis (né en 2006), Jean-Jacques Bourdin est très affecté par ce scandale, comme elle l'avait confié sur le plateau de CNews au début du mois. Son époux a été écarté temporairement de l'antenne de RMC et BFMTV et une enquête a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement. De plus, une investigation interne a été ouverte par Altice, maison mère de BFMTV et RMC. De son côté, Fanny Agostini a déclaré sur Twitter ne plus avoir peur aujourd'hui de parler et invite toutes les femmes qui ont souffert en silence à libérer leur parole.

Jean-Jacques Bourdin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de l'enquête.