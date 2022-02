Jean-Jacques Bourdin accusé de tentative d'agression sexuelle : "affectée", sa femme Anne Nivat craque sur CNews

L'affaire fait des victimes collatérales. Le mercredi 2 février 2022, Anne Nivat venait faire la promotion de son nouveau livre La France de face - paru le 19 janvier dernier chez Fayard - sur le plateau de l'émission L'heure des pros. Mais l'attention s'est rapidement portée sur une autre thématique : les accusations d'aggression sexuelle visant son époux Jean-Jacques Bourdin et l'enquête qui a été ouverte depuis à Paris. Une situation qui pèse lourd sur les épaules de l'autrice, qui s'est dit très "affectée" sur CNews.

Personne ne le mérite

"Comment voulez-vous la vivre, à part la vivre mal ? Personne ne vivrait cette situation-là bien. Et moi je suis obligée d'être dans les médias aujourd'hui parce que j'ai ce livre, a-t-elle expliqué à Pascal Praud avant de retenir ses larmes tant bien que mal. Et... vous entendez mon émotion. Je ne sais pas si je continuerai à écrire des livres. Je ne sais pas si je continuerai à aller dans les médias. Parce qu'il y a trop de haine. Contre mon mari, mais je la sens aussi contre moi. Et ça personne ne le mérite. Personne."

Ni elle, ni jamais personne d'autre

Pour rappel, une ancienne journaliste de BFMTV a déposé une plainte contre Jean-Jacques Bourdin le 15 janvier 2022. Elle évoquait des années de harcèlement et un souvenir spécifique durant lequel l'animateur l'aurait "saisie par le cou" et aurait "tenté de l'embrasser à plusieurs reprises" dans une piscine située à Calvi, en Haute-Corse. "J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail", a-t-il simplement souligné en recevant Valérie Pécresse sur le plateau de La France dans les yeux. Il avait précédemment assuré, auprès du journal Le Parisien, qu'il connaissait effectivement la plaignante mais qu'il n'aurait "jamais tenté de l'embrasser de force". "Ni elle, ni jamais personne d'autre" concluait-il...