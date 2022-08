Jean-Jacques Bourdin retrouve du travail après les accusations d'agression sexuelle et avoir été "remercié"

"Il s'est retrouvé dans l'empêchement de poursuivre sereinement son travail car un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, suite à la révélation de l'ouverture d'une enquête le concernant, ont décidé de ne plus venir. Nous en avons tiré les conclusions", a expliqué il y a quelques semaines Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne de télévision BFMTV, afin d'expliquer la décision de se séparer de Jean-Jacques Bourdin. Il n'a pas fallu longtemps au journaliste pour retrouver du travail comme on l'apprend aujourd'hui.

L'époux de la reporter de guerre Anne Nivat rejoint Sud Radio à partir du 29 août pour une émission quotidienne en direct chaque matin entre 10h30 et 12h30. La bête noire de certains hommes politiques animera un programme de débats et dialogues, intitulée Parlons Vrai chez Bourdin dans lequel la parole sera donnée aux auditrices et auditeurs ainsi qu'à de nombreux invités, spécialistes et experts, pour commenter et décrypter l'actualité. Des face-à-face, exercice tant aimé par Bourdin, seront également proposés. Rien de bien nouveau pour l'homme de 73 ans qui n'a donc pas profité de son éviction pour prendre sa retraite.

Une heureuse nouvelle partagée par le principal intéressé sur Twitter : "Faire le métier qu'on aime est une chance! Le mien c'est vous informer, poser des questions, partager avec vous. Je suis tellement heureux de vous retrouver sur #sudradio des ce lundi entre 10h30 et 12h30. Venez nombreux. Parlons vrai chez Bourdin."