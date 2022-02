Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin, un "coup de foudre" : elle évoque leur "couple fusionnel"

Anne Nivat est à l'honneur dans Libération ce mardi 15 février 2022, un média pour lequel elle a été correspondante à Moscou en 1998. Elle est actuellement en pleine promotion de son livre La France en face (aux éditions Fayard), l'occasion de dresser son portrait.

La journaliste de 52 ans est partie de chez ses parents une fois son baccalauréat en poche, à l'âge de 16 ans. Et très vite, elle a trouvé sa voie : le journalisme de terrain. En 1999 par exemple, elle couvre la guerre en Tchétchénie. "Elle avait cette chose rare : le courage d'aller sur le terrain, de raconter le détail qui fait mouche", a confié l'un de ses anciens chefs à Libération. Elle s'est aussi retrouvée en Afghanistan ou en Irak. Mais le journalisme n'est pas le seul amour ce celle qui a obtenu le prix Albert-Londres en 2000.

En 2004, elle a croisé le regard de l'homme qui partage actuellement sa vie, dans le studio de RMC : Jean-Jacques Bourdin. Entre eux, cela a été le "coup de foudre". "Je crois qu'ils ont été mutuellement surpris de trouver une forte personnalité qui leur corresponde", a déclaré l'éditrice Catherine Aflalo. Elle n'a ensuite pas tari d'éloges au sujet de son "amie fidèle" qui est présente dans les bons, comme les mauvais moments. Ensemble, le présentateur de 72 ans et Anne Nivat ont eu un fils prénommé Louis (né en novembre 2006). Et la journaliste a mis en avant leur "couple fusionnel". Une manière sans doute de soutenir son mari qui est actuellement en pleine polémique. "Je ne suis pas mon mari. (...) Moi aussi, j'ai subi le machisme dans les rédactions, en permanence", a-t-elle souligné. Elle a également défendu la "magnifique carrière de journaliste" de son cher et tendre. "C'est sûr, la personne qui veut m'imposer quelque chose n'est pas encore née. J'ai demandé à mon mari de le faire graver dans le marbre, si je meurs avant lui : 'ELLE. N'A. JAMAIS. SUBI.'", a-t-elle conclu.

Rappel des faits

Pour rappel, Jean-Jacques Bourdin est accusé de tentative d'agression sexuelle par une femme qui travaillait chez RFM et BFMTV à l'époque. Des faits qui remonteraient à 2013 et que le principal intéressé nient. Si la femme en question n'avait pas souhaité dévoiler son identité à l'époque où l'affaire est sortie, le public a appris aujourd'hui qu'il s'agit de Fanny Agostini. Sa plainte a été déposée mardi 11 janvier à Paris, au commissariat du XVIe arrondissement. Une enquête a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement. Elle pourrait aboutir au constat que les faits sont prescrits, puisque le délai en la matière est de six ans, et que la plainte date de janvier 2022.

En attendant la fin de l'affaire, Jean-Jacques Bourdin a été écarté temporairement de l'antenne. Une décision qu'il regrette. "Je regrette la décision unilatérale du Groupe BFMTV et RMC de me retirer des antennes pour prévenir des risques d'instrumentalisation de la plainte dont je fais l'objet. Je rappelle que je conteste les faits qui me sont reprochés et déplore que le principe de présomption d'innocence soit ignoré", a écrit le journaliste dans un communiqué transmis à l'AFP par son avocat, Christian Saint-Palais.

Jean-Jacques Bourdin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de l'enquête.