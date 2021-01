Georges Pernoud est mort : Fanny Agostini lui rend hommage avec beaucoup d'humilité

Ses mots étaient attendus et pour cause, Fanny Agostini a été la relève de Georges Pernoud dans Thalassa. Le créateur et animateur historique et emblématique de l'émission (création en 1975, présentation de 1980 à 2017) est mort à l'âge de 73 ans. Elle a tenu à lui rendre un bel hommage. C'était lundi 11 janvier 2021, sur Europe 1.

"C'était un grand monsieur et une source d'inspiration pour moi. Thalassa a été une émission qui m'a fait voyager pendant mon enfance et mon adolescence, qui m'a permis aussi de m'insurger parfois. Elle a éveillé en moi l'envie de quitter mon Auvergne natale et de moi-même prendre le large. C'est avec émotion que je lui dis un dernier 'bon vent'", a-t-elle tout d'abord déclaré à la radio.

Fanny Agostini, dont l'accident de sa montgolfière avait été diffusé dans Thalassa, a ensuite déclaré s'être sentie "très petite" et "avoir bégayé" quand elle a croisé totalement par hasard Georges Pernoud dans les couloirs de France Télévisions alors que le passage de relais entre eux allait bientôt avoir lieu. "Il m'a donné des recommandations, il avait peur que son émission soit dénaturée et perde de sa substance et de son identité. Je lui ai dit à quel point les enjeux de protection des océans étaient une très grande préoccupation, et que mon engagement n'allait pas virer de bord. Il était d'accord avec ça et il m'a parlé de ses enfants, qui sont très impliqués pour l'environnement", a-t-elle poursuivi. Georges Pernoud, papa de deux filles Fanny et Julie, a fortement inspiré ses dernières qui ont suivi ses traces.

Fanny Agostini, qui a présenté Thalassa de 2017 à 2019 (Sabine Quindou a depuis pris la relève), a bien eu du mal à prendre la relève et ce bien malgré elle. Il faut dire que Georges Pernoud était très aimé et irremplaçable pour de nombreux téléspectateurs. "On me demandait souvent où était Georges, ce qui me remettait à ma place et me rappelait qu'il était vraiment irremplaçable", a-t-elle conclu.