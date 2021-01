Georges Pernoud, papa de Fanny et Julie : ses deux filles ont suivi ses traces

Georges Pernoud a créé Thalassa en 1975 et a présenté le programme à partir de 1980 jusqu'en 2017. Il a partagé pendant toute sa vie sa passion pour la mer et l'environnement. C'est avec une grande peine que nous avons appris lundi 11 janvier la mort du journaliste et présentateur à l'âge de 73 ans. C'est sa fille Fanny qui a annoncé la terrible nouvelle à l'AFP. Une femme qui a suivi les traces de son père, à l'instar de sa soeur.

"Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a-t-elle révélé à la célèbre agence. Et il ne fait aucun doute que sa soeur Julie, sa mère Monique et elle étaient aux côtés du journaliste, animateur et producteur. Le clan est discret, très discret mais en 2015, Georges Pernoud avait fait de rares confidences sur ses filles à France Dimanche : "Alors que débutait cette aventure télévisuelle [Thalassa en 1975, ndlr], je suis devenu père : Fanny, mon aînée, a le même âge que ce magazine. Julie, ma cadette, est née trois ans plus tard. Je peux dire que c'est dans notre maison près de Bergerac, une ancienne grange, que j'ai vu grandir chaque été mes deux enfants. Et, aujourd'hui, ma petite-fille, Maé, qui a 11 ans."

Il avait également révélé que ses deux filles suivaient ses traces : "Après des études de journalisme à Bordeaux, Fanny est devenue réalisatrice. Julie, elle, est directrice de production. C'est une profession difficile : elle est un peu le cuisinier du bateau. Comme moi, elle a beaucoup d'humour. Ce métier lui va bien. Monique, mon épouse, et moi sommes très fiers d'elles. Mais je reste le seul homme de la tribu."

Les filles Pernoud n'ont jamais profité de la notoriété de leur papa pour avancer. D'ailleurs, il est impossible de trouver des photos de la tribu réunie. On sait néanmoins que Fanny et son papa ont collaboré ensemble sur plusieurs projets au début des années 2000, dont deux DVD : Thalassa Les plus belles îles du littoral français et Thalassa La Polynésie Vue du ciel. Films qu'elle a réalisés.

Fanny Pernoud est également à l'origine d'autres documentaires dont Les Vies dansent, diffusé sur Public Sénat en 2017, lequel suit le parcours de trois femmes handicapées qui s'emploient à faire tomber les obstacles. En 2019, son film L'île aux miels, qui s'intéresse à La Réunion qui au fil des siècles a fourni une multitude d'habitats aux abeilles, a été diffusé sur France Ô.