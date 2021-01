Mort de Georges Pernoud : Monique, sa femme qui rêvait qu'il arrête la télé

C'est le coeur lourd que Fanny Pernoud a annoncé la mort de son papa, le célèbre animateur Georges Pernoud par un bref communiqué transmis à l'AFP. "Il est décédé [dimanche 10 janvier, NDLR] dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a-t-elle précisé. Depuis 2017, il avait quitté les commandes de Thalassa, au grand bonheur de sa femme Monique.

Au moment d'annoncer son retrait de l'émission culte, Georges Pernoud avait multiplié les confidences, se livrant notamment auprès de Télé Star. Le défunt journaliste et animateur dévoilait alors que son retrait de l'antenne - au profit de l'animatrice Fanny Agostini - faisait plaisir à au moins une personne : sa propre épouse ! "Ma femme espère bien que je ne fasse plus rien, afin que je m'occupe un peu plus d'elle ! En même temps, elle sait combien il est difficile d'abandonner ses passions", avait-il confié. Depuis juillet 1973, il était marié à Monique, rencontrée l'année d'avant à Paris. Une femme qui avait fait sa carrière au ministère des Finances, comme on l'apprenait dans son livre Bon vent ! paru en 2015.

Retiré du petit écran, Georges Pernoud pouvait enfin se la couler douce avec Monique, le couple ayant de longue date partagé son temps entre la capitale et Monestier, en Dordogne, où sa femme avait hérité d'une maison familiale. En 2013, interrogé avec son épouse, il avait fait visiter la demeure à Sud-Ouest et admis qu'avec l'âge, ils étaient un peu moins actifs que par le passé. "On fait de moins en moins de balades, mais on participe à toutes sortes de soirées qui sont prétextes à bien manger", disait-il alors. Monique aimait s'occuper du jardin, quand Georges aimait lui la cuisine après avoir été initié par sa belle-mère ainsi que les sorties à vélo.

Georges Pernoud et sa femme Monique ont eu deux filles : Fanny qui est née la même année que l'émission Thalassa en 1975, et sa soeur Julie née en 1978. Deux femmes elles aussi dans le milieu des médias, l'une comme journaliste, l'autre comme directrice de production. "Monique, mon épouse, et moi sommes très fiers d'elles. Mais je reste le seul homme de la tribu", disait Georges Pernoud dans son livre. L'animateur était aussi le grand-père d'une jeune Maé.