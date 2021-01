Georges Pernoud : Mort de l'animateur de Thalassa

Alors que l'année ne vient seulement que de commencer, elle apporte déjà un climat anxiogène et son lot de mauvaises nouvelles... Ce lundi 11 janvier, on apprend ainsi la mort du journaliste et présentateur télé, Georges Pernoud.

L'ancien animateur, qui a tenu les commandes pendant plus de quarante ans de la célèbre émission télévisée Thalassa, magazine de la mer très apprécié des téléspectateurs, est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé lundi matin sa famille à l'AFP. "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l'AFP ; elle a précisé que sa mort est survenue le dimanche 10 janvier. Georges Pernoud avait créé ce magazine à la longévité exceptionnelle en 1975 et l'a animé de 1980 à 2017, sur FR3 devenu ensuite France 3. Deux reportages de Thalassa ont notamment été récompensés par le prix Albert-Londres dans les années 90.

En 2017, au moment de passer la main, Georges Pernoud avait fait des confidences au journal Le Parisien. "Je n'avais pas du tout le pied marin. Mais en 1974, j'ai couvert en tant que cameraman la Whitbread sur le 33 Export skippé par Dominique Guillet. J'ai passé soixante-cinq jours à bord, dont quatre à vomir tout ce que je pouvais. J'ai aussi fait des quarts de nuit avec l'équipage. Et là, j'ai découvert des hommes passionnés et passionnants. Prendre la mer, c'est avant tout prendre un risque (...) En rentrant, j'ai mené mon enquête. Je me suis aperçu que deux tiers du monde vivaient de la mer. Un an plus tard, Maurice Cazeneuve, président de la deuxième chaîne de l'ORTF, mettait Thalassa à l'antenne avec une première émission consacrée aux plongeurs des profondeurs. Mais jamais je n'aurais imaginé une telle longévité !"

Le regretté animateur avait passé la main à Fanny Agostini, laquelle avait eu très peur au début. "Ce n'était pas évident, car c'est un monument de la télévision. J'ai repris l'émission avec beaucoup d'humilité et d'admiration pour Georges. Après, il a fallu faire sa place sans chercher à copier. Sur les premiers numéros, je l'ai appelé avant et après. J'avais peur qu'il soit déçu ou qu'il pense qu'on ne respectait pas la marque. J'avais besoin de son adoubement", avait-elle raconté au Parisien, en 2018.

Par la suite, il avait été annoncé que ce serait Sabine Quindou qui reviendrait aux manettes de Thalassa.