Jean-Jacques Bourdin : Rare prise de parole, il tacle Valérie Pécresse !

Depuis le mois de janvier 2022, quand a éclaté l'affaire des accusations de tentative d'agression sexuelle, Jean-Jacques Bourdin est dans la tourmente. Après avoir été écarté par ses employeurs de BFMTV et RMC, le journaliste de 72 ans s'était fait très discret, s'exprimant uniquement par la voix de son avocat. Si l'on sait désormais que la femme qui l'accuse est l'animatrice Fanny Agostini et qu'une autre plainte a fait surface en février, la star du Bourdin direct n'avait pas publiquement pris la parole, se contentant de faire des retweets, notamment de son épouse, la journaliste Anne Nivat. Mais ce dimanche 3 avril 2022, le spécialiste de la politique a brisé le silence, taclant au passage... Valérie Pécresse.

"Bonjour à toutes et à tous. Merci du fond du coeur pour les innombrables messages que je reçois. Vous nous manquez me dites vous , vous aussi vous me manquez..." écrit sur Twitter dans un premier temps Jean-Jacques Bourdin. Puis, il poursuit : "Jeudi, une électrice m'arrête dans la rue ..je suis une femme de droite mais je ne voterai pas Pécresse, mon mari non plus et j'ai convaincu mes amis.. son comportement à votre égard a révélé sa vraie nature.. m'a t elle dit.. je n'ai rien ajouté.."