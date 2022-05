Léa Salamé, son compagnon Raphaël Glucksmann attaqué sur sa famille : "C'est immonde"

Si sa compagne star de télévision et de radio garde pour elle ses convictions politiques afin de mener à bien son travail, Raphaël Glucksmann les affiche et les revendique. Pour le second tour des présidentielles, l'amoureux de Léa Salamé s'était exprimé ouvertement sur son choix de voter pour Emmanuel Macron pour le second tour des présidentielles, afin de faire barrage à l'extrême droite. Une attitude évidente pour un représentant parlementaire à l'aube du vote final. Expert de la géopolitique des pays frontaliers de la Russie, il a toujours dénoncé le positionnement pro-Poutine historique de Marine Le Pen.