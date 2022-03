Léa Salamé maman de Gabriel : elle fête les 5 ans de son "bb d'amour"

Plongée dans la campagne présidentielle et dans la couverture de la guerre en Ukraine, Léa Salamé ne semble pas avoir une minute à elle. Un emploi du temps plus que chargé pour la journaliste et présentatrice de 42 ans qui ne se ménage pas à la radio, sur France Inter, ou à la télévision dans On est en direct comme dans Elysée 2022. Ses invités politiques ne lui font pas de cadeaux - Eric Zemmour ne cesse de la renvoyer à ses origines libanaises -, et l'actualité l'affecte tant qu'elle n'arrive pas toujours à cacher son émotion. Elle était ainsi en larmes à la radio après une chronique de sa consoeur sur le sort des civils en Ukraine. Dans ce contexte tendu, elle arrive à trouver des moments de respiration auprès des siens. C'est ainsi qu'elle a célébré avec joie le cinquième anniversaire de son fils Gabriel.

Sur son compte Instagram, Léa Salamé a publié en story une image des très jolis gâteaux confectionnés pour les 5 ans de son garçon, fruit de son couple avec l'homme politique et essayiste Raphaël Glucksmann. En légende, elle écrit : "Mon bb [bébé] a 5 ans." Son fils est visiblement un fan de superhéros, Spider-man en premier lieu mais aussi tout le clan Avengers représenté sur des assiettes en carton. Une des pâtisseries est aussi un arc-en-ciel, un peu de couleurs et de poésie dans ce monde de bruts où grandissent nos enfants.

Maman de Gabriel et belle-maman d'Alexandre, premier enfant de son amoureux avec son ex-femme, Eka Zgouladze, Léa Salamé avait reconnu en interview pour TV Mag que sa vie professionnelle avait un impact compliqué sur sa vie de famille : "Cela fait sept ans que je ne suis pas présente avec mon fils et mon beau-fils pour le petit-déjeuner... Ça me fait mal au coeur et c'est très dur (...) J'ai fait un pacte avec les enfants en leur indiquant que je serai plus absente cette année en raison de l'élection présidentielle, et je leur ai promis que je serai plus disponible une fois que ce scrutin sera terminé. C'est mon choix, je ne peux pas me plaindre et je ne vais pas pleurnicher, car il existe des métiers beaucoup plus difficiles que le mien."