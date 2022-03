Léa Salamé : Son compagnon Raphaël Glucksmann attaqué, il tape du poing sur la table

Pour s'expliquer de ses liens avec la zone concernée, Raphaël Glucksmann rappelle son CV, celui de documentariste dans un premier temps qui l'a amené à faire des films sur les révolutions de couleur à l'Est de l'Europe, en Ukraine (révolution Orange) et en Géorgie (révolution des roses), puis il a détaillé son rôle auprès du président Saakashvili, homme d'État géorgien et homme politique ukrainien dont il est devenu le conseiller : "J'ai ensuite coordonné les politiques d'intégration à l'Union européenne sous l'autorité du Président Saakashvili. De 2009 à 2012. J'ai vu la légèreté des dirigeants européens depuis un pays tiers, occupé et menacé, leur aveuglement face à Poutine qui nous a menés là. J'ai essayé de dire que la Géorgie n'était qu'une étape pour Poutine. Je fus accueilli avec scepticisme dans les chancelleries. Et avec hostilité dans cette part de la gauche, qui continue donc à délirer à ce propos ('Glucksmann agent de la CIA' est né à ce moment)." Il reconnaît les erreurs de ce président mais précise qu'il a bâti un pays en partant de rien, alertant sur Poutine.

Raphaël Glucksmann fustige notamment la "part de la gauche qui préfère les tyrans à ceux qui les combattent". Il ne fait pas d'allusion à son ex-femme Eka Zgouladze, mère de son premier fils, Alexandre. D'abord, vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie (2005-2012), elle a obtenu le poste de vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine (2014-2016) après avoir obtenu la nationalité du pays. Des liens qui lui étaient reprochés à l'époque, on arguait qu'il ne pouvait pas parler objectivement de la situation dans ces pays comme dans Ce Soir ou Jamais sur France 3 en 2015.

Aujourd'hui en couple avec Léa Salamé, papa d'un deuxième enfant, Gabriel, avec l'experte politique de la télévision française, il se fait encore régulièrement critiquer pour son parcours complexes au sein de ces jeunes états de l'Est. Ce qui lui importe actuellement, c'est de se mobiliser pour la résistance ukrainienne : "Je ne reviendrai plus sur mon cas personnel et je ne parlerai plus de cette gauche qu'un anti-impérialisme de pacotille conduit à nier le droit des peuples à vivre libres." Sur France Inter, il estime que tous les partis, pas seulement de la gauche, doivent se positionner clairement sur ce conflit.