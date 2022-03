"Ce n'était pas le deal !" : Léa Salamé obligée d'intervenir entre Eric Zemmour et Yannick Jadot

L'agenda de la journaliste et présentatrice Léa Salamé est plus que chargé en ces temps d'élection présidentielle française et dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ce 17 mars 2022, elle a animé aux côtés de Laurent Guimier une nouvelle édition de l'émission politique de prime time de France 2, Elysée 2022. Face à elle, se trouvaient dans un premier temps Eric Zemmour, ancien éditorialiste et polémiste qu'elle avait déjà croisé sur les plateaux de télévision, et Yannick Jadot. Elle a dû user de patience et de fermeté pour mener à bien le débats entre ces deux hommes politiques que tout oppose.

"Ce n'était pas le deal !", a clamé Léa Salamé face au leader de Reconquête et à celui d'Europe Ecologie les Verts. Les deux politiques se sont écharpés sur des questions connexes à celles qui étaient prévues dès qu'ils se sont retrouvés face à face. Quand Eric Zemmour la remercie de ramener le débat sur les sujets prévus, l'animatrice a pris soin de préciser qu'elle ne vise pas un des invités en particulier : "Non, je le dis pour les deux. Ce n'était pas le deal. L'idée, c'était de parler de l'Union européenne. Maintenant, stop. On tourne la page." Puis, s'adressant à Eric Zemmour qui n'a manifestement pas fini d'en découdre, elle lui lance : "Non, n'y revenez pas. Vous voulez qu'on avance ou non ?"

Un échange tendu dans lequel la figure de télévision semble tenir le rôle d'une maîtresse d'école face à deux élèves qui se disputent sans cesse. Un débat pas franchement audible, la pression de l'élection mettant les candidats sur les nerfs manifestement, s'attaquant avec des piques plutôt que des réflexions de fond. Léa Salamé terminera plus tard par un "Stop" très ferme, précisant ensuite : "C'est vraiment dur, j'en ai fait beaucoup mais là..."

A 42 ans, Léa Salamé peut se targuer d'une expérience solide en débat face à des personnalités virulentes. La compagne de Raphaël Glucksmann et mère de leur fils Gabriel a néanmoins récemment montré son émotion sur France Inter, après la bouleversante chronique de sa consoeur Sonia Devillers sur la situation terrible en Ukraine.