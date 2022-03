Léa Salamé en pleurs sur France Inter : vive émotion après une chronique

Plus tard dans la journée, la même chroniqueuse est revenue sur cette séquence via twitter. "Ce matin, je ne pensais pas faire pleurer Léa Salamé. Je voulais dire la puissance magnifique de la photo de presse, ces anonymes qui deviennent nos intimes, ces destins qui deviennent universels", a-t-elle expliqué pour une fois de plus rendre hommage aux victimes de la guerre.

Léa Salamé, que l'on retrouve aussi aux commandes de l'émission Elysée 2022 et en co-animation d'On est en direct, a récemment affirmé ne pas être certaine de revenir la saison prochaine sur France Inter, voulant avoir plus de temps pour ses enfants.