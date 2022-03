Guerre en Ukraine : un ancien finaliste de Roland-Garros est parti défendre son pays

La guerre en Ukraine a bouleversé la vie de millions de personnes à travers le monde. Depuis l'invasion du pays par la Russie le 24 février dernier, la situation est devenue désespérée et de nombreux sportifs, parmi les plus populaires de la planète, tentent à leur manière d'intervenir pour arranger les choses. Si la joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils, est en première ligne pour soutenir son pays, d'autres vont beaucoup plus loin dans leur engagenement et l'on vient d'apprendre qu'une ancienne star du tennis avait décidé de participer au conflit au sein de l'armée ukrainienne.

Cet homme c'est Andreï Medvedev, ancienne star des courts de tennis, qui fut notamment 4e joueur mondial pendant sa carrière. En 1999, il dispute même sa seule finale en Grand Chelem lors de Roland-Garros où il s'incline face à la légende Andre Agassi. C'est un autre ancien joueur de tennis ukrainien, Sergiy Stakhovsky qui a partagé une photo de lui en compagnie d'Andreï Medvedev sur son compte Instagram. On peut voir les deux hommes, tout sourire, Sergiy en tenue de militaire avec une mitraillette en bandoulière tandis que son compatriote arbore une tenue de civil.

Je suis extrêmement heureux de voir Medvedev à nos côtés

Dans le texte qui accompagne sa photo, Sergiy Stakhovsky explique toute la fierté qu'il a de se retrouver au côté de cette "légende du tennis mondial restée à Kiev et prête à affronter l'ennemi. Je suis extrêmement heureux de voir Medvedev à nos côtés". Les sportifs ukrainiens montrent bien tout leur attachement pour leur patrie et le courage impressionnant qu'il faut pour s'engager dans cette guerre meurtrière.