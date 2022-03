Un célèbre tennisman rejoint l'armée ukrainienne : "Djokovic m'a envoyé un message de soutien"

La guerre fait rage actuellement en Ukraine et le pays a besoin de toutes ses forces vives pour faire face à l'invasion de la Russie qui dure depuis le 24 février dernier. Une guerre qui a ému le monde entier et les sportifs de renoms sont plusieurs à avoir fait entendre leurs voix face à cette situation gravissime. Certains sportifs ont même déjà payé du prix de leur vie les échanges de tirs entre les deux pays, tandis que d'autres sont toujours engagés dans les combats. C'est notamment le cas du joueur de tennis professionnel ukrainien Sergiy Stakhovsky, qui a décidé de s'engager pour la défense du son pays.

Le 233e joueur mondial âgé de 36 ans aujourd'hui a eu le courage de partir au front, laissant sa femme et ses enfants en Hongrie. Au-delà de sa présence sur place, ​​Sergiy Stakhovsky cherche également à alerter l'opinion publique et il a notamment essayé de joindre les trois stars du tennis, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer afin qu'ils apportent leur soutien à sa cause. "​​Djokovic m'a envoyé un message de soutien, nous avons même échangé un peu. J'ai essayé de contacter Federer et Nadal, j'en suis désolé mais ils ont préféré le silence", révèle-t-il dans une interview accordée à La Stampa.

Déçu de l'attitude de l'Espagnol et du Suisse, Sergiy Stakhovsky a pourtant décidé de ne pas leur en vouloir plus que ça. "Je les comprends, ce n'est pas leur guerre. Nous avons le soutien de grandes personnalités, j'espère que ça durera", espère-t-il.

Il quitte femme et enfants pour s'engager

Le tennisman ukrainien a donc fait le choix très fort de quitter sa femme et ses trois enfants, âgés de 3, 6 et 7 ans pour aller risquer sa vie pour son pays. Interrogé par TMZ, il a expliqué que l'annonce de son départ a été très dure à encaisser pour sa femme. Cette dernière était furieuse contre lui, mais il savait qu'elle ne comprendrait pas son choix. Après une période de forte tension, ils communiquent de nouveau et il espère qu'elle lui pardonnera un jour.