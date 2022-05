Léa Salamé, son compagnon Raphaël Glucksmann "impitoyable" avec elle : étonnantes confidences

"Je viens de vivre l'une des années les plus riches de ma carrière. Je n'ai jamais autant travaillé", a déclaré Léa Salamé lors d'une nouvelle interview pour Télé Loisirs, parue le 2 mai 2022. Et il est vrai que la journaliste de 42 ans a été sur tous les fronts. D'abord chaque matin sur France Inter avec Nicolas Demorand mais aussi tous les samedis sur France 2 dans On est en direct au côté de Laurent Ruquier. Qui plus est, elle a été choisie pour animer les magazines politiques en marge des présidentielles et surtout pour présenter le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec Gilles Bouleau. Un exercice très gratifiant pour Léa Salamé dont elle pouvait être fière. Et elle n'était pas la seule. Son compagnon Raphaël Glucksmann n'a particulièrement pas manqué une seule miette de cette soirée pour admirer sa moitié à l'oeuvre.



D'ailleurs, une fois le débat terminé, la première chose qu'a fait Léa Salamé était de le contacter "pour débriefer", avec le risque de se prendre quelques remarques. "Il est assez impitoyable avec moi, tout comme je peux l'être avec lui. Il ne me passe rien mais je sais qu'il dit juste", a-t-elle révélé à nos confrères. Néanmoins, Raphaël Glucksmann n'avait apparemment pas grand-chose à redire à la mère de son fils Gabriel (né en 2017). "Il peut être dur et sévère mais ce soir-là, il m'a juste dit : 'Fier de toi'", peut-elle se réjouir.

Du changement pour Léa Salamé à la rentrée

Lors de cet entretien, Léa Salamé a par ailleurs confié vouloir prendre une nouvelle direction dans sa carrière, estimant ne "pas pouvoir garder ce rythme la saison prochaine". Elle souhaite aujourd'hui privilégier des registres "plus légers" comme ce qu'elle fait avec On est en direct. Une émission qu'elle pourrait bien animer seule, Laurent Ruquier étant indécis sur son avenir dans le programme. D'après elle, il "réfléchit et discute avec les responsables de la chaîne" : "On va voir si on continue ensemble ou pas." Quoi qu'il en soit, "il devrait y avoir du changement à la rentrée", a-t-elle annoncé. Affaire à suivre donc.