"C'est important !" Léa Salamé à la peine pour recadrer Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Par Samya Yakoubaly

Maîtresse et maître de l'horloge du temps de parole, Léa Salamé et Gilles Bouleau ont dû à plusieurs reprises recentrer le débat entre les deux candidats à la présidentielle pour le second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président LREM et la cheffe du RN ont ainsi été sommés par les animateurs de revenir sur le sujet de l'école, une question qui tient beaucoup à coeur de la journaliste de France 2.

En incluant les chanes d'information en continu, 15,6 millions de tlspectateurs ont suivi le #debatmacronlepen. 800 000 de moins qu'en 2017. Et la plus faible audience historique pour un dbat d'entre-deux-tours. https://t.co/TJjDYtdSOa — Kevin Boucher (@kevboucher) April 21, 2022

Face au #debatmacronlepen, la concurrence la peine :

- 1,25 million de tlspectateurs (5,0% 4+ / 1,4% FRDA-50) pour #FautPasRever sur France 3

- 721.000 curieux (2,9% 4+ / 4,9% FRDA-50) pour #CauchemarenCuisine sur M6 — Kevin Boucher (@kevboucher) April 21, 2022

Les audiences sont elles en baisse par rapport à 2017, où le débat avait attiré sur les deux chaînes 15,15 millions de personnes : Ce mercredi 20 avril, 14,05 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2 étaient devant leur poste de télévision. En incluant les chaînes d'information en continu, 15,6 millions de personnes l'ont suivi, soit 800 000 de moins qu'en 2017. Et la plus faible audience historique pour un débat d'entre-deux-tours. Pour le détail : TF1 - 7,41 millions et France 2; 6,64 millions.