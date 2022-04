Emmanuel Macron blague avec Marine Le Pen : Surprenant moment de complicité entre les candidats !

Cinq après le débat intense et difficile selon les aveux de Marine Le Pen elle-même, Emmanuel Macron et la cheffe du Rassemblement national se retrouvent à la télévision pour une nouvelle confrontation télévisée. Ce 20 avril 2022, les deux personnalités qui ont fini en tête du premier tour des présidentielles se sont affrontées pendant l'entre deux tours des présidentielles devant les caméras de TF1 et France 2. Diffusée également sur les chaînes d'information en continu, l'émission permet aux deux candidats de présenter et défendre leur programme et leurs idées. Un moment bien évidemment sous tension, qui a démarré par un faux départ de la politicienne d'extrême droite, mais qui a aussi connu un instant léger, pour le moins inattendu.

Alors que la coprésentatrice Léa Salamé tente de couper ses invités politiques, soulignant qu'ils ont eu chacun la possibilité de développer leur programme, elle s'adresse à Marine Le Pen qui l'observe : "Mais vous avez eu cinq minutes chacun pour développer vos idées." La fille de Jean-Marie Le Pen rétorque alors : "Je vous regarde parce que cinq minutes sur l'insécurité, c'est un peu court quand même." Une fois n'est pas coutume, son ennemi politique acquiesce mais déclare, en plaisantant : "On est beaucoup plus disciplinés qu'il y a cinq ans madame Le Pen." Sourire aux lèvres, elle répond alors : "Oui c'est vrai. On vieillit un peu." Courtois, Emmanuel Macron ajoute : "Je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard, vous ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup madame."

Une scène qui tranche radicalement avec l'ambiance électrique du débat de 2017. Dans Le Parisien, Nathalie Saint-Cricq qui avait officié aux côtés de Christophe Jakubyszyn, s'est souvenue de l'atmosphère il y a cinq ans : "Elle était glaciale. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont arrivés peu de temps avant que ça commence, ils se sont dit bonjour et se sont regardés comme s'ils s'évaluaient. J'ai senti, peut-être l'ai-je 'surinventé', une promesse de violence dès le début. De fait, nous n'avons pas été déçus."