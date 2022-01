Léa Salamé "hallucinée" : elle demande des explications à un ministre

Parmi les invités de l'émission On est en direct, rendez-vous télévisé du samedi soir sur France 2 de Laurent Ruquier et Léa Salamé, se distinguait Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports était sur le fauteuil de la personnalité politique du 29 janvier 2022 pour répondre à l'actualité notamment le scandale de ses vacances à Ibiza avec sa femme Anna Cabana, la complexité des protocoles sanitaires dans les écoles, ses relations avec le ministre de la Santé Olivier Véran mais également le salaire des enseignants. L'animatrice spécialisée en politique s'est présentée en porte-parole de la cause des profs en demandant au ministre de réagir sur ce que gagne le corps enseignant.

Léa Salamé s'est montrée particulièrement impliquée sur le sujet du salaire des professeurs : "Le pays où la culture est tellement importante, comment c'est possible que les profs en France soient parmi les moins payés des pays de l'OCDE. Regardez ces deux graphiques qui moi, je vais vous le dire simplement, m'hallucine, qu'on soit de droite ou de gauche. (...) On a l'impression d'être dans les pays pauvres. Comment c'est possible que les profs gagnent aussi mal leur vie ? (...) Regardez cet autre schéma qui moi m'a ahurie, regardez l'évolution du pouvoir d'achat des profs en France depuis 1980. Il y a une chute absolue du salaire des enseignants. Comment cela est-ce possible ?"

La compagne du député européen à qui l'on doit le mouvement politique "Place publique", Raphaël Glucksmann, a donc écouté attentivement ce que Jean-Michel Blanquer avait à dire sur le sujet de la revalorisation salariale des enseignants. Ce dernier estime avoir déjà beaucoup oeuvré pour les professeurs débutants depuis le début du quinquennat et assure continuer dans cette voie pour tout le personnel. Un sujet délicat à l'aube des élections présidentielles et à l'heure où les cas positifs à la Covid-19 sont nombreux parmi les élèves comme parmi les profs.