Mariage secret de Jean-Michel Blanquer avec Anna Cabana : Un ex-ministre était au courant...

"Est-ce que ça va ?", lui a demandé très attentivement la présentatrice Apolline de Malherbe le 26 janvier 2022 sur le plateau de RMC/BFMTV. Jean-Michel Blanquer reconnaît que cette rentrée est compliquée pour lui : "Il y a le quotidien et l'intérêt général dans la durée. Dans un contexte de crise grave, il est normal de passer par des passages accidentés." Scandale de ses congés à Ibiza, protocole sanitaire lourds pour les enfants et les parents à l'école, augmentation des cas positifs dans les établissements scolaires... Le ministre de l'Education n'est pas épargné mais cependant, tout n'est pas si compliqué. En effet, durant le week-end du 15 janvier 2022, il a épousé en tout petit comité sa compagne la journaliste Anna Cabana. Très rares étaient ceux qui étaient au courant de cette noce inattendue, parmi eux, François Baroin. En effet, le magazine Gala révèle que l'ancien ministre du Budget avait été prévenu de l'heureux événement. D'après nos informations, il était présent à la mairie du 5e arrondissement où le mariage a eu lieu le samedi en toute fin de journée et aurait même fait un discours.

Récemment nommé président de Barclays France, François Baroin a décidé de changer de casquette, lui qui a été si longtemps président de l'association des maires de France - il reste l'édile de Troyes cependant. Ainsi, il est devenu homme d'affaires en prenant la direction de cette grande entreprise. Les vies changent mais certaines choses restent immuables, comme son amitié avec Jean-Michel Blanquer. Depuis leur plus tendre enfance dans la cour du collège Stanislas à Paris, les deux hommes sont amis et se sont épaulés durant toute leur carrière. Et qu'importe si l'un est devenu Marcheur pour Emmanuel Macron, le proche de Jacques Chirac ne s'en est pas éloigné pour autant. Ils sont chacun parrain de l'une de leurs filles mais ce n'est pas tout. D'après Le Parisien, c'est François Baroin qui a officié, avec le maire de Fournes Daniel Herbaut, pour le mariage précédent de Jean-Michel Blanquer, en 2018 avec Aurélia Devos.

Marié une première fois avec Sophie de Puybaudet, Jean-Michel Blanquer est père de deux enfants. De son côté, le compagnon de Michèle Laroque a eu trois enfants avec son ex-femme journaliste Valérie Broquisse. Leurs parcours brillants se font écho, ils préservent attentivement leur vie privée des médias et jamais de concurrence entre les deux hommes. "Je l'ai toujours considéré comme mon frère, celui que je n'avais pas. En quarante-cinq ans, on ne s'est jamais engueulés", avait dit en 2019 François Baroin à propos de Jean-Michel Blanquer.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Gala du 27 janvier 2022