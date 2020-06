Jean-Michel Blanquer : Le ministre divorce de sa femme Aurélia après 2 ans

Trois mois de confinement, cela laisse des marques. De nombreux couples ont traversé cette période avec des hauts et des bas, car, même avec tout l'amour du monde, être enfermé avec l'autre nuit et jour, tous les jours, cela reste une épreuve. Jean-Michel Blanquer en sait quelque chose...

Comme le rapporte le site du Point, qui consacre un article aux ruptures causées par le confinement - imposé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus -, le ministre de l'Éducation nationale a vu son couple voler en éclats. "Même le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer semble avoir succombé à la vague des divorces du confinement. (...) Le ministre a officialisé sa rupture avec sa compagne magistrate", peut-on lire. Le ministre de 55 ans et Aurélia Devos (41 ans) avaient officialisé leur relation amoureuse en se mariant le 7 juillet 2018. Une cérémonie civile qui s'était tenue à la mairie de Fournes-en-Weppes (Nord), devant une centaine de personnes, c'est son ami François Baroin qui officiait.

Jean-Michel Blanquer, dont le poste de ministre de l'Éducation nationale pourrait bien lui être retiré à la faveur du remaniement attendu après le second tour des élections municipales le 28 juin, avait été le professeur d'Aurélia Devos. Cette dernière est sortie diplômée de l'Institut d'études politiques de Lille en 1999. Par la suite, elle est devenue vice-procureur et chef de section auprès du tribunal de grande instance de Paris, au pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre, selon le site de l'École normale supérieure (ENS). Entre les tribunaux et le ministère de l'Éducation nationale, les amoureux menaient des vies bien remplies. En mars dernier, au début du confinement, Jean-Michel Blanquer évoquait sa situation au Point : "Je passe la majorité de mon temps désormais au ministère. Mes seuls déplacements, c'est à l'Élysée ou à Matignon." Serait-ce donc plutôt l'éloignement qu'une présence constante qui aurait eu raison de leur couple ?

Il s'agit du deuxième divorce de Jean-Michel Blanquer, qui avait précédemment été marié à Sophie de Puydabet entre 1991 et 2012. De cette union sont nés quatre enfants.