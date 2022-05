Léa Salamé sur la plage avec son fils Gabriel : joli moment d'intimité dévoilé !

Léa Salamé reste très discrète sur sa vie privée. Et sur les réseaux sociaux, rares sont les occasions pour la journaliste de 42 ans de publier quelques photos de sa vie familiale. Mais ce vendredi 6 mai, les abonnés de l'acolyte de Laurent Ruquier ont eu l'agréable surprise de découvrir... son fils Gabriel ! Alors qu'elle n'a jamais été aussi présente dans les médias, notamment en raison de cette présidentielle 2022, Léa Salamé a certainement dû avoir besoin de souffler, cette période désormais derrière elle. Et quoi de mieux qu'une pause familiale pour se ressourcer ?

Sur Instagram, en story, la compagne de Raphaël Glucksmann, qui est impitoyable avec elle – selon ses rares confidences –, a posté une photo lourde de sens avec son petit Gabriel. Celle qui est aussi la belle-mère d'Alexandre - que le journaliste politique a eu avec la politique Eka Zgouladze - a écrit "Breathe", soit respire, en légende d'un moment complice avec le petit garçon. Souriante, Léa Salamé semble courir après son fils sur une plage. Visiblement, la journaliste passe un agréable séjour qui lui permet de respirer un peu, après ce marathon professionnel. Une envie de lever le pied plus souvent ?

Cette promesse faite à son fils Gabriel et à son compagnon...

Celle qui a co-animé le débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a récemment affirmé que sa rentrée risque d'être différente. "Il devrait y avoir du changement pour moi à la rentrée, mais j'ignore encore dans quel sens", a-t-elle précisé à Télé-Loisirs. Très attachée au service public, il serait peu probable de la voir cependant débarquer sur TF1. Mais elle se verrait en revanche bien quitter l'antenne pour diriger une chaîne ou des programmes, dans quelques années. Et puis, cette case du samedi soir, Léa Salamé l'avait accepté comme un défi mais avait fait une promesse à Raphaël Glucksmann et leur petit Gabriel. "J'ai pris l'engagement auprès de mon fils et de mon beau-fils que tout cela ne durerait qu'un an", avait-elle ainsi confié à ce sujet, il y a quelques mois. Promesse tenue ?