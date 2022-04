Léa Salamé : Quand son couple avec Raphaël Glucksmann était dévoilé à la télé !

Léa Salamé est l'une des figures cathodiques du journalisme politique les plus connues en cette année 2022, c'est elle qui va d'ailleurs coanimer le débat de l'entre deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sur les fronts de la télévision et de la radio, elle couvre la campagne présidentielle avec une énergie remarquable, devant faire des sacrifices temporaires au sein de sa vie de famille. Star du PAF, elle a vu sa notoriété exploser avec sa participation au show de Laurent Ruquier, On n'est pas couché dès 2014. Une célébrité qui va de pair avec les projecteurs braqués sur sa vie amoureuse. C'est d'ailleurs son collègue qui avait "balancé" son couple avec l'homme politique Raphaël Glucksmann, père de son fils Gabriel.

Retour au mois de mars 2017. Sur le plateau d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier a révélé qui était le père du futur bébé de Léa Salamé, à l'époque en congé maternité. Emporté par son élan d'animateur, il a révélé devant les caméras le nom de l'amoureux de son ancienne collaboratrice en voulant rebondir sur la relation des journalistes Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat, dont le coup de foudre a eu lieu au cours d'une interview : "On a bien eu euh... Léa Salamé avec Glucks­mann sur ce plateau ! Les histoires d'amour entre les interviewés et les personnes qu'on interviewe, ça arrive, voilà !" Un secret de polichinelle car Yann Moix avait déjà fait des allusions au député européen Glucksmann, lorsqu'il était invité en octobre 2016, rappelant que c'est sur ce plateau qu'il avait fait la rencontre de la chroniqueuse politique, sans la nommer.

Léa Salamé n'en a pas trop voulu à Laurent Ruquier, puisqu'il est de nouveau son complice télévisé pour l'émission On est en direct, toujours pour France 2. Elle s'amuse des petites allusions à son couple qui perdurent, sans oublier de poser des limites. Parents d'une famille recomposée - Raphaël Glucksmann a eu un premier garçon avec la politique Eka Zgouladze, Léa Salamé et l'homme politique ne s'affichent presque jamais ensemble. S'ils se sont autorisés un tapis rouge à Cannes main dans la main en 2017, ils se limiteront à des marques discrètes d'affections sur les réseaux sociaux.