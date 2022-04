"Ça suffit !" : Léa Salamé gênée à l'évocation de son compagnon Raphaël Glucksmann en direct à la télé

En novembre prochain aura déjà lieu la Coupe du Monde 2022. Et c'est au Qatar que la compétition se jouera, chose qui pose véritablement problème. En effet, d'après un récent sondage, 55% des sondés sont prêts à ne pas suivre les matchs et 39% d'entre eux réclament même que l'équipe de France, détentrice du titre de championne du monde, boycotte l'événement. La raison ? La situation préoccupante du pays qui accueille l'événement. Le Qatar est visé par plusieurs graves accusations, sur les violations des droits des travailleurs migrants, les restrictions de la liberté d'expression et le non respect des droits de l'Homme en général. Des sujets plutôt sérieux mais dont Philippe Caverivière a préféré rire dans On est dans direct.

Pour son retour dans l'émission de France 2, l'humoriste était en grande forme, bien que forcement un peu frustré de ne pas pouvoir parler politique à quelques heures du premier tour de la présidentielle. Qu'à cela ne tienne, il a trouvé de l'inspiration avec le football et ce fameux sondage qui appelle les Bleus à ne pas participer à la Coupe du Monde. "Il faut boycotter, clairement il faut boycotter", a acquiescé Philippe Caverivière avant de préciser toujours avec humour : "Mais seulement si on perd, si on gagne c'est con. En cas de défaite en conférence de presse on dira 'de toute façon on voulait pas venir, on a fait exprès de perdre, on a tiré à côté pour rendre hommage aux ouvriers décédés sur les chantiers.'"

L'humoriste a poursuivi sa blague, laquelle a pris une tournure inattendue pour Léa Salamé. "Je suis pour le boycott tant que je ne suis pas invité, après si j'ai une place en loge, les droits de l'Homme je vais être plus souple... Vous savez que Caverivière en Qatari ça veut dire 'grosse michto. Je suis pas Raphaël Glucksmann moi !" a-t-il lancé, faisant référence aux combats du compagnon de Léa Salamé contre la corruption dans le football.

Un clin d'oeil qui a beaucoup gêné la journaliste. "Oh non ! Vous n'avez pas le droit !", a-t-elle répliqué en riant nerveusement. Philippe Caverivière a tout de même continué : "Glucksmann qui veut dire 'Homme chanceux'... Chanceux d'être à vos côtés". "Ça suffit !", lui a sommé la maman de Gabriel (5 ans), quelque peu aidée par Laurent Ruquier. "Pas de politique", a rappelé l'animateur, néanmoins corrigé par sa camarade toujours aussi mal à l'aise : "On avait dit surtout 'pas de vie privée'". Message cette fois-ci entendu par l'humoriste qui a ensuite changé de sujet.

Lors de cette émission, les téléspectateurs ont pu aussi profiter de la présence d'Amir Haddad, Isabelle Boulay, JoeyStarr, Bilal El Atreby, Nicolas Gob, Paul-Henri Nargeolet, Guillaume Néry, Frédérique Tirmont, Steve Suissa, Bernard Alane. Le chanteur Five et le rappeur AZ étaient également présents.

Côté audiences, On est en direct a réalisé un très beau score samedi soir en réunissant 1,02 million de téléspectateurs (17,3%). Laurent Ruquier et Léa Salamé ont ainsi gagné 300 000 fidèles en une semaine, ce qui leur permet de passer au-dessus du million.